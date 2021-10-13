Оборудование уже помогает диагностировать рак на ранних стадиях.

Десять маммографов новых поступили в больницы Владимирской области. Оборудование получили Вязниковская, Гороховецкая, Камешковская, Меленковская, Селивановская, Собинская, Суздальская и Юрьев-Польская центральные районные больницы, а также Городская поликлиника №2 во Владимире и Муромская городская больница №3.В семи медучреждениях на них уже начали проводить диагностику. Обследования проводятся в рамках диспансеризации, профосмотров и по направлению врача. Исследования позволяют на ранних стадиях выявлять патологию молочной железы, в том числе злокачественные новообразования. Важное преимущество цифровых аппаратов – минимальная лучевая нагрузка», - пояснили в департаменте здравоохранения.Так, за три месяца в Меленковской ЦРБ проведено более 450 обследований. Выявлено два случая рака молочной железы, ещё две пациентки с подозрением на онкопатологию направлены к областным специалистам.В Суздале маммограф введён в эксплуатацию в начале сентября. По результатам 40 обследований две женщины направлены на углубленную диагностику в онкодиспансер, у одной из них подтверждена онкология.