Благодаря самозанятым бюджет Москвы пополняется ежемесячно на 370 миллионов рублей.

Благодаря самозанятым бюджет Москвы пополняется ежемесячно на 370 миллионов рублей.Четверть российских самозанятых зарегистрирована в Москве. На данный момент таких людей в столице больше 750 тысяч. В основном, самозанятые граждане занимаются репетиторством, ремонтом, строительством, маркетингом, рекламой, сдают квартиру в аренду, предоставляют услуги перевозки и доставки.10% от трудоспособного населения Москвы – это граждане, платящие налог на профессиональный доход. На сегодняшний день самозанятость является одной из самых быстрорастущих сегментов экономики города. Каждый месяц количество таких москвичей растет на 30-35 тысяч.Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что был установлен плановый показатель по числу самозанятых для столицы – 406 тысяч."По факту их количество в городе уже значительно выше. Благодаря своей гибкости и удобству этот налоговый режим востребован у москвичей", – подчеркнула она.Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что с января по август 2021 года самозанятые, зарегистрированные в столице, перечислили в бюджет почти 2,8 миллиарда рублей. По его словам, каждый месяц москвичи, платящие налог на профессиональный доход, отчисляют примерно 370 миллионов рублей.Самозанятыми могут стать россияне:предоставляющие платные услуги;не привлекающие наемных работников;имеющие доход до 2,4 миллиона рублей в год.Налоговая ставка для самозанятых при работе с физлицами – 4%, при работе с индивидуальными предпринимателями и компаниями – 6%.