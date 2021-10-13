Изначально в областном бюджете было заложено на эти цели 1,5 млрд рублей, а 74% средств уже перечислены сельхозпроизводителям.

В 2021 году аграрии Владимирской области получат более 1,8 млрд рублей. Об этом рассказал директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов.Изначально в бюджете было заложено на эти цели 1,5 млрд рублей, а 74% средств уже перечислены сельхозпроизводителям. Позднее принято решение выделить на поддержку АПК ещё 300 млн рублей. До конца года организации агропромышленного комплекса получат ещё 600 млн рублей.В 2021 году в сёлах строится 13 объектов газификации и два − водоснабжения. Реализуется 29 проектов благоустройства территорий, в числе которых обустройство скверов, парков, зон отдыха, детских и спортивных площадок, тротуаров, пешеходных зон и площадок накопления ТКО.«В 2021ьгоду сельскохозяйственная техника была закуплена на рекордную сумму - 1, 273 млнрд рублей», - добавил Константин Демидов.Одно из наиболее приоритетных направлений - молочное скотоводство. Его удельный вес в общей выручке продукции животноводства превышает 50%. Валовое производство молока за январь-август 2021 года в хозяйствах составило 291,6 тысячи тонн.«На текущий момент надой молока на одну корову в регионе составляет 5535 кг», − отметил госслужащий.К нерешённым пока вопросам директор департамента отнёс неиспользование 240 тысяч га сельзозугодий.«Для ввода оборот требуются вложения. Для этого область привлекает средства инвесторов», - резюмировали в обладмиинстрации.