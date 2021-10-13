13 октября, в среду, во Владимирской области ожидается переменная облачность. Местами возможен...

13 октября, в среду, во Владимирской области ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь.Ветер юго-восточный, ночью 3 — 8 метров в секунду, днем - 5 — 10 метров в секунду.Ночью станет теплее, температура поднимется до +4…+6 °C, днём - +9…+12 °C.