Эпидпорог заболеваемости по ОРВИ в возрастной группе от пятнадцати лет и старше в регионе превышен...

Эпидпорог заболеваемости по ОРВИ в возрастной группе от пятнадцати лет и старше в регионе превышен на 130 процентов.В областном центре этот показатель еще выше - почти 144 процента, такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора. За минувшую неделю за медпомощью обратились 15 тысяч человек, 5 тысяч из которых - дети. Грипп у заболевших не выявлен, но ВОЗ в этом году изменила штаммовый состав вакцины против гриппа, в нём два варианта вируса А. Для россиян они новые, естественного иммунитета к ним нет, подчеркнула Марина Колтунова, пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора. В группе риска - люди, переболевшие Ковид-19. Поэтому специалисты советуют выбрать октябрь месяцем для вакцинации от гриппа.