Вниманию водителей. Во Владимире на улице Большой Нижегородской в районе домов № 98-в, 98-г ограничат движение машин. На ЖД-переезде проведут дорожные работы. В среду вечером, начиная с 21.00

Вниманию водителей. Во Владимире на улице Большой Нижегородской в районе домов № 98-в, 98-г ограничат движение машин. На ЖД-переезде проведут дорожные работы. В среду вечером, начиная с 21.00 проехать переезд можно будет только по одной полосе. Завершить работы обещают до 3 часов утра в четверг. Водителей просят быть внимательными, заранее выбирать пути объезда и соблюдать