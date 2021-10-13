Десять наиболее привлекательных мест Костромы и её окрестностей для туристов и путешественников не только из России, но и со всего мира.

Костромская область — колыбель династии Романовых. Регион сыграл большую роль в истории государства российского. Сегодня туристов сюда привлекают уникальные исторические достопримечательности - храмы и монастыри, святые источники, древняя архитектура.Музей-заповедник Костромская слободаОдин из самых интересных музеев в регионе располагается в черте города на улице Просвещения, под стенами Ипатьевского монастыря. Сюда целенаправленно приезжают путешественники разных возрастов. Экспозиция выполнена в виде деревенской улочки, на которой находятся деревянные здания XVI-XIX веков, привезённые в Кострому из разных уголков области. Все они сохранили свой первозданный вид и внутреннее убранство. Среди них: жилые дома, бани, амбары, мельница, часовни и храмы. Каждое из этих зданий на самом деле можно назвать шедевром русского деревянного зодчества.Ипатьевский монастырьСвятилище основано в начале XIV столетия в честь Пресвятой Троицы и во имя святителя Ипатия епископа Гангрского и праву считается одним из древнейших в стране. В XIV-XV веках обитель святого Ипатия являлась форпостом на северо-восточном рубеже России. Её история в эти времена связана с именами Великих князей Василия Ярославича, святого благоверного князя Дмитрия Донского, великого князя Московского и Владимирского Василия I Дмитриевича и великого князя Московского Василия II Темного, царей Иоанна IV Грозного, Федора Иоанновича, Бориса Годунова.В XVII веке в Ипатьевском монастыре положено начало прекращения Великой Смуты, грозившей уничтожением российской государственности. В 1613 году монастырь укрыл в своих стенах юного Михаила Романова. Здесь начиналось славное трехсотлетнее царствование Дома Романовых.Усадьба ДенисовоИмение находится в 20 километрах от Костромы. Первые упоминания относятся к XVIII веку. В начале XIX в записях фигурирует уже село, хозяином которого называют майора Зузина.В 1850 году поместье приобрело современный вид. Вместо деревянного дома с флигелями по сторонам был выстроен каменный в три этажа с балконом-террасой, который поддерживали колонны.С южной стороны хозяева разбили парк, с северной — партер с беседкой и фруктовый сад. На западе еще в XVIII веке начали высаживать липу. Со временем деревья разрослись и превратились в целую аллею. Позади расположился небольшой прямоугольный пруд.Среди достоинств Денисово отмечался не только богатый наружный декор, но и расположение усадьбы. Начиная со второго этажа взору посетителей открываются потрясающие виды на окрестности, дорогу на Вологду и берег Волги.Усадьба ДолматовоРодовое гнездо дворян Ермоловых — второй по значимости памятник архитектуры в Костромской области. Его история началась одновременно с правлением семьи Романовых. Первый хозяин Долматово получил дом и ряд окрестных деревень в награду за проявленную доблесть при защите Москвы от поляков. С тех пор поместье передавалось по наследству вплоть до XIX века.Сегодня объект культурного наследия находится в частных руках. Недавно его выкупил местный краевед, который пытается восстановить былую роскошь собственными силами. Уже удалось воссоздать заново парк с прудами. Сейчас ведутся работы по реконструкции господского дома. Найдены и восстановлены изразцы XVI века, часть фамильного герба.Музей-заповедник ЩелыковоУсадьба Щелыково давно стала синонимом имени великого русского драматурга Александра Островского. Отец писателя приобрел имение в 1847 году у семейства Кутузовых. После смерти отца, её унаследовала мачеха Александра Николаевича, но позже он с братом смог выкупить запущенную усадьбу.Взгляду туристов здесь открывается знаменитый ландшафтный парк, голубой терем. Здесь написано большинство произведений драматурга. Статус музея комплекс получил в 1936 году. Со дня смерти писателя внутреннее убранство практически не изменилось.На территории музея-усадьбы есть и другие интересные объекты: резиденция Снегурочки, Голубой ключик, парк с колоритной беседкой в два этажа, памятник писателю и церковное кладбище, на котором находится семейное погребение Островских.Сусанинское болото и Сусанинский следовикБолото Чистое или как его ещё называют Исуповское - это уникальный природный комплекс. Оно входит в число самых крупных в Европе. Длина водоёма составляет почти 12 км, а ширина — немногим более 4 км.В окрестностях предпочитают гнездиться дятлы, тетерева, совы, филины, цапли, можно встретить журавлей и соколов. В зимний период здесь растёт поголовье лосей. Они используют незамерзающие полыньи болота как солонцы. Местами встречается европейская норка.Кроме природоохранного, болото имеет исторический статус. В этих непроходимых местах погиб Иван Сусанин, спасая первого царя из рода Романовых. Туристам предлагается пройти путём, которым вел польских интервентов костромской крестьянин.Сусанинский следовик – ещё один уникальный природный монумент. Он начинается от большого валуна, на котором выбита надпись «Иван Сусанин», следует через болото и заканчивается Красной тропой — местом, где по преданию поляки расправились с легендарным героем.Такие камни всегда особо почитались славянами. Считалось, что следы имеют божественное происхождение, ведь сделать их искусственно вряд ли получится. Каменная порода настолько твердая, что даже вооружившись долотом нужно приложить немало усилий, чтобы отколоть даже небольшую часть.Мегалит в Сусанинском районе необычен тем, что на нем можно найти человеческие и звериные отпечатки. Легко узнать следы копытных животных и зайцев.Камень источает сильную энергетику, которую отмечают все побывавшие возле него люди. История гласит, что сначала он был поклонным камнем племени меря, затем славян.Горячий каменьМонолит в Солигаличском районе уже давно привлекает к себе внимание своими необычными свойствами. Костромские краеведы называют его наследием чуди — бесследно исчезнувшей древней цивилизации. Считается, что он был частью языческого капища, что подтверждают и загадочные письмена на поверхности.Мегалит нашли местные жители, когда приступили к расчистке территории для строительства новой церкви. Путешественники специально приезжают в село Коровино, чтобы посмотреть на достопримечательность. Снег на нем действительно не задерживается, а сразу же тает. А те, кто на него вставал, начинали ощущать странный привкус, сохраняющийся на протяжении нескольких часов.Чухломское озероВодоем неподалеку от Чухломы известен далеко за пределами Костромской области. Ещё до революции дары озера регулярно поставлялись к царскому столу.Причиной популярности стало не столько разнообразие рыбы, сколько чухломской золотой карась. За необычную форму и впечатляющий размер, рыбаки прозвали его «лаптем». До сих пор неизвестно, каким образом и откуда он попал в водоём. После того как озеро обмелело карася пытались разводить в других водоемах, но безрезультатно.Сегодня Чухломское озеро относится к памятникам природы. Здесь проводятся работы по расчистке берегов, восстановлению ихтиофауны. В планах восстановление популяции золотого карася — гордости водоема и использование территории в качестве рекреационной зоны.Лосеферма в СумароковоЛосиный питомник в Красносельском районе еще недавно был единственным в России. Он создан в 1963 году для разведения сохатых.Туристов в Сумароково принимают круглый год. Здесь они могут наблюдать за животными, которые содержатся не только в вольерах, но и свободно гуляют вблизи фермы.Кроме общения с животными посетители могут продегустировать и купить лосиное молоко — вкусный, полезный, но очень редкий напиток. Сумароковская ферма — единственная в стране, которая производит его стабильно. Часть идет на продажу туристам, часть — отправляется в расположенный неподалеку санаторий.Городище УнорожНаселённый пункт прогремел на всю страну в 2017 году, когда на двухметровой глубине были обнаружены предметы X-XI веков: медные подвески, амулеты, изделия из бисера. Предположительно находки были изготовлены в Месопотамии.Первые раскопки проводились здесь еще в XVIII веке. Уже тогда находили здесь человеческие кости, опоясанные серебряными изделиями. Однако вновь обнаруженные артефакты позволили проследить торговые отношения местных жителей со скандинавскими странами и арабами.Позже поселенцы сами начали развивать ювелирное дело и достигли в нём небывалых высот. И если бы история повернулась иначе, ювелирной столицей стала бы не Кострома, а именно село Унорож.Разумеется, что история, природа и жизнь Костромской области богата и другими достопримечательностями. Описать все - невозможно. Однако местные краеведы всегда готовы рассказать туристам об уникальных местных красотах, поэтому Костромская область – это регион, который обязательно стоит посетить, чтобы поближе познакомиться с историей своей страны.