Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 57 356 владимирцев.

Во Владимирской области на 13 октября выявлено 269 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 62 человек. Ещё 33 жителя подхватили опасную инфекцию в Гусь-Хрустальном, 30 - в Ковровском, 29 - в Муромском, 14 - в Петушинском и 13 - в Александровском районах. По 12 заболевших выявлено в Вязниковском и Юрьев-Польском, по 10 - в Собинском и Кольчугинском районах. По 9 инфицированных прибавилось в Киржачском, Гороховецком и Суздальском, по 6 - в Камешковском и Меленковском районах. Три положительных теста на ковид пришло пациентам из Селивановского и двум из Судогодского районов.Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 57 356 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 13 529 случаев во Владимире, 6644 - в Гусь-Хрустальном районе, 6288 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.