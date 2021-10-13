Глубокой ночью во Владимирской области сгорела пилорама. ЧП произошло в деревне Достижение Ковровского района. На борьбу с крупным пожаром выехали 23 огнеборцы и 8 спецмашин. Ликвидировать

Глубокой ночью во Владимирской области сгорела пилорама. ЧП произошло в деревне Достижение Ковровского района. На борьбу с крупным пожаром выехали 23 огнеборцы и 8 спецмашин. Ликвидировать возгорание удалось на 430 квадратных метрах. Никто не пострадал. Любопытно было бы узнать, из-за чего вдруг среди ночи вспыхнуло деревообрабатывающее предприятие. Нет ли здесь криминальной составляющей? Пока в МЧС