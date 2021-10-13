В первом фестивале театров малых городов Театральная пристань, который проходил в Архангельской...

В первом фестивале театров малых городов "Театральная пристань", который проходил в Архангельской области, приз за лучшую женскую роль получила наша землячка, актриса из Кольчугина, Ольга Кириллова.Образцовый театр юного зрителя нашей области представил спектакль "Чудотворец, история одной московской фамилии". Ольга Кириллова исполнила роль Тётушки.В фестивале принимали участие 12 коллективов. Труппы отобрали в ходе конкурса, его провёл Российский дом народного творчества. В Каргополь приехали театры из Вологодской, Ярославской, Ростовской и других областей. А коллектив из Донецкой народной республики показывал свою постановку онлайн. Фестиваль планируют проводить один раз в два года.Сергей Терехов, председатель жюри проекта "Театральная пристань", режиссёр Большого театра России:- На нас лежит вообще-то такая ответственная миссия! Мы первооткрыватели фестиваля и участники, и члены жюри, это здорово. Поэтому я так хочу, чтобы эти четыре дня нашей работы были плодотворными.