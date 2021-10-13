По номеру 8 (800) 200-34-11 можно узнать, как подать заявку, входит ли именно Ваш населенный пункт в программу социальной газификации и какая часть работ по подключению является бесплатной. Кроме

По номеру 8 (800) 200-34-11 можно узнать, как подать заявку, входит ли именно Ваш населенный пункт в программу социальной газификации и какая часть работ по подключению является бесплатной. Кроме того, можно и пожаловаться: – на задержку сроков рассмотрения заявок; – на стоимость работ; – и даже на тарифы за газ, если потребитель считает их необоснованными.