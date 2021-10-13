На место от МЧС выезжали 4 единицы техники и 10 человек личного состава.

В 01-51 13 октября в деревне Вахромеево Камешковского района загорелись два дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области.«Вызов в пожарную охрану был совершён с запозданием, поэтому на момент прибытия сотрудников МЧС наблюдалось открытое горение нежилого дома и кровли жилого строения», - уточнили в ведомстве.Пожарные потушили огонь на площади 144 квадратных метра. Погибших и пострадавших нет.На место от МЧС выезжали 4 единицы техники и 10 человек личного состава. Причина произошедшего устанавливается.