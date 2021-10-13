Крупный пожар произошел в деревне Вахромеево Камешковского района. Около двух часов ночи вспыхнули сразу два дома. Звонок в пожарную охрану был совершен несвоевременно – к приезду

Крупный пожар произошел в деревне Вахромеево Камешковского района. Около двух часов ночи вспыхнули сразу два дома. Звонок в пожарную охрану был совершен несвоевременно – к приезду спасателей открытым пламенем горел нежилой дом и кровля жилого. Огнеборцы ликвидировали возгорание на 144 квадратных метрах. Обошлось без пострадавших. Тушили здания 10 человек и 4 спецмашины. Причину пожара устанавливают