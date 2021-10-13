Надежда Бабкина в отношениях с Евгением Гором уже 15 лет. Психолог Диля Еникеева объяснила, как они уживаются с такой огромной разницей в возрасте.

Надежда Бабкина в отношениях с Евгением Гором уже 15 лет. Психолог Диля Еникеева объяснила, как они уживаются с такой огромной разницей в возрасте.Не так давно стало известно, что Надежда Бабкина не живет со своим мужчиной Евгением Гором. Многие решили, что в паре возникли проблемы. Певица поторопилась прокомментировать слухи и сказала, что у них все хорошо, они находятся в гостевом браке."Существует несколько вариантов союза между мужчиной и женщиной. Жена – "мать", муж – "сын" и муж – "отец", жена – "дочь". И еще один вариант – равные отношения", – начала свое объяснение психолог Диля Еникеева.Она уверена, что в союзе со своим артистом из группы Бабкина – главная. Она решает многое, в том числе и в отношениях."Она, образно говоря, взяла над ним шефство. Никому неизвестный музыкант у нее в группе... она его обласкала, приняла в свои объятия. А он никак себя не проявил, даже за долгие годы их отношений он никем не стал. Она лидер в их паре. И такие пары достаточно устойчивые" – дал комментарий эксперт.Врачу кажется, что и в бытовых вещах звезда тянет одеяло на себя. Она помогает своем молодому любовнику, который младше ее на 30 лет."Квартиру, я думаю, она ему купила, или он на хорошо заработанные деньги сам купил, она его сильно не напрягает.Бабкина вообще очень пробивная, целеустремленная, сильная по характеру женщина. Как танк", – высказалась Еникеева.Несмотря на все слухи, видимо, у Бабкиной и Гора, правда, все хорошо. Они много времени проводят на работе, в студии и на концертах, а дома предпочитают отдыхать друг от друга."Не разбегаются же? Значит, у них действительно гармоничные отношения", – заключила Еникеева.