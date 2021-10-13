Злоумышленница, воспользовавшись доверием своего знакомого, узнала пароли от банковских счетов, после чего перевела деньги себе...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району задержали женщину, подозреваемую в хищении денежных средств с банковских счетов пожилого мужчины.Предварительно установлено, что 76-летнему жителю столицы пришло сообщение из банка о том, что с его расчетного счета списано 800 тысяч рублей. Мужчина обратился в кредитное учреждение, расположенное в Оружейном переулке, где выяснил, что с других принадлежащих ему банковских счетов также списаны денежные средства. Материальный ущерб составил около 3 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на территории Московской области задержали подозреваемую в краже. Ей оказалась 43-летняя жительница Подмосковья, знакомая потерпевшего. Злоумышленница приходила в гости к пенсионеру и, воспользовавшись его доверием, узнала пароли от банковских счетов, после чего перевела деньги себе. Похищенным она распорядилась по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60