Актриса пошла на многое ради семьи, но так и не смогла сохранить ни одни отношения

Актриса пошла на многое ради семьи, но так и не смогла сохранить ни одни отношения56-летняя актриса Татьяна Лютаева обрела всесоюзную популярность сразу после своего дебюта в кино. В картине "Гардемарины, вперед!" Лютаева сыграла, когда ей было чуть за двадцать — именно сделала ее знаменитостью. Однако за взлетом карьеры в жизни артистки началась череда трудностей.С самого детства Татьяне внушали, что у нее будет самая обычная жизнь, а сама она считала себя чуть ли не уродиной и отличалась тихим голосом и высоким ростом. Мама запрещала девочке даже думать об актерской карьере, однако Лютаева все равно попала в театральный класс, а позже— во ВГИК. Решающим для ее карьеры стал дипломный спектакль, где на нее обратила внимание Светлана Дружинина и пригласила сниматься в "Гардемарины". Однако и в первой картине, и в "Виват, гардемарины!" героиня актрисы говорит голосом другой женщиныАнны Каменковой из фильма "Молодая жена" — так решил режиссер.Уже во время съемок "Гардемарины, вперед!" Татьяна была беременна дочкой Агнией от литовского артиста Олегаса Дитковскиса, за которого и вышла замуж. А когда работа над картиной закончилась, Лютаева уехала в Вильнюс вместе с мужем и посвятила себя семье, нечасто возвращаясь к работе.В то время как Татьяна была востребованной актрисой, ее супруг часто сидел без работы и из-за этого выпивал. Пара развелась, когда Лютаева влюбилась в режиссера Рокаса Раманаускаса. Во втором браке артистка родила сына Доминика, но с Раманаускасом у нее тоже не сложилось.В начале нулевых, когда с работой вВильнюсе не ладилось, Татьяна вернулась в Москву вместе с детьми. Там актриса познакомилась с третьим возлюбленным, оператором Дмитрием Мишиным. Пара была вместе четыре года, но новый избранник решился сделать предложение Лютаевой только когда та надумала расставаться. Так закончились ее третьи серьезные отношения.Сейчас Татьяна живет вместе со своей семье в большом доме, активно занимается карьерой, следит за здоровьем и нянчится с внуком Федей. Следующий проект, участием в котором актриса порадует поклонников, будет новый сезон сериала "Синичка".