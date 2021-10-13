Телефонные мошенники осваивают все новые способы обмана. С начала года их жертвами стали уже более...

Телефонные мошенники осваивают все новые способы обмана. С начала года их жертвами стали уже более восьмисот жителей города Владимира.Одна из самых распространенных преступных схем - это звонок из банка. Мошенник представляется сотрудником службы безопасности. При этом звонок поступает с официальных номеров банка. На такую уловку попалась 54-летняя жительница областного центра. Её убедили оформить кредит и перевести все денежные средства на якобы безопасный счет. Так, она перевела мошеннику два миллиона рублей.- Начали меня пугать и стращать, что мои данные проданы были центральным Сбербанком города Владимира и что мне угрожает... Моими данными будут пользоваться мошенники и будут брать кредиты на мое имя.Почему люди переводят деньги мошенникам и как не попасться на удочку злоумышленников? Об этом в репортаже Юлии Шуваловой в нашем следующем выпуске в 14.30.