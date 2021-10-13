В сгоревшем 4-этажном общежитии со стороны улицы Социалистическая, на 4 этаже болтается еле...

В сгоревшем 4-этажном общежитии со стороны улицы Социалистическая, на 4 этаже болтается еле закрепленное окно, пишут обеспокоенные жители города в группе ВК «Подслушано Ковров». Внизу по тротуару ходят люди. Это очень опасно, при падении окно может нанести увечья...Люди обращаются к администрации, требуя принять обещанные меры безопасности.Напомним, что дом №10 по ул. Социалистической пострадал от сильного пожара 3 августа, без жилья остались более 200 человек. Дом был признан аварийным. Администрацией планировалось доступ в здание закрыть, двери и окна перегородить пеноблоками. А впоследствии здание должно быть восстановлено, так как является объектом культурного наследия регионального значения.Фото: ВК "Подслушано Ковров"