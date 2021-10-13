Злоумышленник воспользовался тем, что сидящий напротив него пассажир заснул, и вытащил из его рук мобильный телефон...

«Оперативники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене задержали 53-летнего жителя столицы, подозреваемого в краже мобильного телефона у пассажира метро», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Предварительно установлено, что в ночное время злоумышленник находился в вагоне электропоезда, следовавшего от станции «Курская» до станции «Парк Культуры» Кольцевой линии столичного метро. Заметив напротив себя спящего пассажира, он вытащил из его рук мобильный телефон и похитил его. Обнаружив пропажу, потерпевший обратился в полицию.По данному факту дознанием УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража».В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его в вестибюле станции «Комсомольская». Им оказался ранее судимый 53-летний житель столицы. Похищенный мобильный телефон он продал на одном из столичных вокзалов за 2 тысячи рублей, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18