На сотрудника “Почты России” завели уголовное дело за похищение имущества из посылок. ФСБ совместно с отделом безопасности “Почты России” выявили преступную деятельность

На сотрудника “Почты России” завели уголовное дело за похищение имущества из посылок. ФСБ совместно с отделом безопасности “Почты России” выявили преступную деятельность сотрудника одного из отделений почтовой связи. По версии следствия, фигурант 1985 года рождения придумал хитроумный план: он заказал несколько компьютерных комплектующих и другой техники в Интернете на 300 000 рублей. Заказы мужчина оформлял