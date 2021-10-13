Фигурант похитил деньги из кошелька знакомой, надеявшись, что она этого не заметит.

В дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому району обратилась 51-летняя жительница города, сообщившая о краже 10 000 рублей.Сотрудникам полиции женщина пояснила, что накануне проводила время в компании. В дальнейшем в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что знакомый потерпевшей, не имеющий постоянного дохода, оплачивал 5 000 купюрами покупки в разных торговых точках города.Местонахождение 42-летнего мужчины было установлено.После задержания фигурант сознался в содеянном, пояснив, что кошелек с деньгами лежали на видном месте. Когда женщина отлучилась из комнаты на кухню, злоумышленник похитил деньги, а кошелек положил на место. Подозреваемый надеялся, что его знакомая не заметит пропажи денег.Все похищенные деньги подозреваемый успел потратить.Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).