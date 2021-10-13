Крупный улов полиции. В Петушинском районе правоохранители обнаружили целый подпольный завод по производству алкогольной продукции. Накрыли нелегальный ликероводочный цех сотрудники

Крупный улов полиции. В Петушинском районе правоохранители обнаружили целый подпольный завод по производству алкогольной продукции. Накрыли нелегальный ликероводочный цех сотрудники управления экономической безопасности МВД России совместно с владимирскими коллегами. Подпольное предприятие было организовано на территории бывшей автобазы. Ирина Волк, официальный представитель МВД России В ходе осмотра производственных помещений обнаружена полуавтоматическая производственная линия, пустая стеклянная тара, упаковочный