Сувенир реализуют в упаковке с буклетом.

Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике в продажу поступили гранёные стаканы. Стоимость сувенира в упаковке с буклетом составляет 300 рублей.Одни связывают происхождение ёмкости с Петром I, вторые приписывают авторство скульптору Вере Мухиной и художнику Казимиру Малевичу.«Воспетый поэтами, изображённый живописцами, ставший, поистине, народным - гранёный стакан: «бухарик», «губ», «марусин поясок», «маленковский стакан», «мухинский стакан» - окутан множеством легенд и баек», - пишет пресс-служба ВСМЗ.Однако доподлинно известно, что массовое производство легендарного стакана началось в 1936 году на Гусевском хрустальном заводе. На время войны на заводе произошла конверсия. До конца 1943 года предприятие выпускало военную продукцию. Впоследствии всё вернулось на круги своя.Гранёные стаканы продаются в торговых точках учреждения, МЦ «Палаты», в магазине «Владимирский шик», а также в кассе Георгиевского собора в Гусь-Хрустальном.