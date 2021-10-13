Полицейские рассказали гражданам о наиболее распространенных способах совершения дистанционных мошенничеств и о простых правилах, необходимых для того, чтобы не стать жертвой злоумышленников...
Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции УВД по ВАО провели профилактические встречи и беседы с жителями на обслуживаемой ими территории.
К группе риска по дистанционным преступлениям относятся пожилые люди, которые в силу возраста чаще всего становятся жертвами злоумышленников.
Полицейские рассказали гражданам о наиболее распространенных способах совершения дистанционных мошенничеств и о простых правилах, необходимых для того, чтобы не стать жертвой злоумышленников:
- убедиться в достоверности информации, которая поступает в ходе телефонного разговора и интернет-переписки с неизвестными. Мошенники могут представляться сотрудниками правоохранительных органов, представителями операторов сотовой связи и банков, медицинских учреждений, знакомыми и даже родственниками. Необходимо связаться с теми, от чьего имени действуют незнакомцы.
- Не стоит доверять сообщениям о выигрышах, положенных выплатах, компенсациях, а также возможности легко заработать, поучаствовать в опросе или лотерее – в подавляющем большинстве случаев эти сообщения приходят от мошенников.
- Ни в коем случае нельзя переводить деньги на сторонние счета или сообщать идентификационный номер карты, ее реквизиты и персональные данные.
- Не впускать в свое жилище посторонних. Если незнакомцы выступают от имени конкретного учреждения, необходимо, по возможности, созвониться с этой организацией и уточнить их ли это сотрудник.
Сотрудники полиции просят граждан быть бдительными и донести эту информацию до своих пожилых родственников.
В случае подозрений на обман или выявления фактов дистанционного мошенничества необходимо позвонить сотрудникам полиции по телефону «02» (со стационарных телефонов) или «102» (с мобильных средств связи) или обратиться в дежурную часть территориального органа внутренних дел.
Пресс-служба УВД по ВАО
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