Полицейские рассказали гражданам о наиболее распространенных способах совершения дистанционных мошенничеств и о простых правилах, необходимых для того, чтобы не стать жертвой злоумышленников...

Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции УВД по ВАО провели профилактические встречи и беседы с жителями на обслуживаемой ими территории.К группе риска по дистанционным преступлениям относятся пожилые люди, которые в силу возраста чаще всего становятся жертвами злоумышленников.Полицейские рассказали гражданам о наиболее распространенных способах совершения дистанционных мошенничеств и о простых правилах, необходимых для того, чтобы не стать жертвой злоумышленников:- убедиться в достоверности информации, которая поступает в ходе телефонного разговора и интернет-переписки с неизвестными. Мошенники могут представляться сотрудниками правоохранительных органов, представителями операторов сотовой связи и банков, медицинских учреждений, знакомыми и даже родственниками. Необходимо связаться с теми, от чьего имени действуют незнакомцы.- Не стоит доверять сообщениям о выигрышах, положенных выплатах, компенсациях, а также возможности легко заработать, поучаствовать в опросе или лотерее – в подавляющем большинстве случаев эти сообщения приходят от мошенников.- Ни в коем случае нельзя переводить деньги на сторонние счета или сообщать идентификационный номер карты, ее реквизиты и персональные данные.- Не впускать в свое жилище посторонних. Если незнакомцы выступают от имени конкретного учреждения, необходимо, по возможности, созвониться с этой организацией и уточнить их ли это сотрудник.Сотрудники полиции просят граждан быть бдительными и донести эту информацию до своих пожилых родственников.В случае подозрений на обман или выявления фактов дистанционного мошенничества необходимо позвонить сотрудникам полиции по телефону «02» (со стационарных телефонов) или «102» (с мобильных средств связи) или обратиться в дежурную часть территориального органа внутренних дел.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73