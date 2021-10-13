Таким образом, граждане Молдовы и Таджикистана пытались получить разрешение на проживание в России.

В Юрьев-Польском прокуратура через суд расторгла четыре фиктивных брака россиян с гражданами Таджикистана и Молдовы. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.«В ходе проверки установлено, что 31 мая 2019 года в одном из ЗАГСов Москвы зарегистрирован брак между гражданкой Молдовы и жителем РФ. Он заключён фиктивно с целью оформления женщиной разрешения на временное проживание на территории России. За свою услугу мужчина получил 10 тысяч рублей», - уточнили во Владимирской областной прокуратуре.Выявлено ещё три аналогичных факта заключения браков с гражданами Таджикистана.По результатам судебных тяжб прокуроры направили в полицию документы с требованием аннулировать вид на жительство.