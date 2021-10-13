Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Аферисты и их жертвы Вас беспокоит служба безопасности...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Аферисты и их жертвыВас беспокоит служба безопасности банка. Или на какие ещё уловки идут мошенники, чтобы получить ваши деньги?- Наводят мостыВ Муромском районе скоро появится ещё один мост через Оку. Как продвигаются работы на будущей трассе М-12?- Театральная лабораторияИ лабораторные опыты в театральной среде. Театр Наций и Минкульт провели в Александрове необычный эксперимент.