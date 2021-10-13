Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - На полном доверии Вас беспокоит служба безопасности...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- На полном доверииВас беспокоит служба безопасности банка. Или на какие ещё уловки идут мошенники, чтобы получить ваши деньги?- Внезапные проверкиИнспекция без предупреждения. Врио губернатора Алекандр Авдеев начал погружение в проблематику областного здравоохранения.- Регион ЭкспоИ всё для дома, красоты и здоровья. Что привезли участники межрегиональной выставки "Регион Экспо"?