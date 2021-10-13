Владимирская ассоциация кулинаров объявила о проведении конкурса на лучшее заведение общественного...
Владимирская ассоциация кулинаров объявила о проведении конкурса на лучшее заведение общественного питания в городе.
Свой любимый ресторан, бар, кафе владимирцы могут отметить голосованием на сайте ассоциации.
Открытое голосование проводится в период с 13.10.2021 года по 20.10.2021 года. Один пользователь сети Интернет имеет возможность проголосовать на сайте ассоциации кулинаров за любое количество предприятий в каждой из представленных категорий один раз в сутки. Нужно поставить оценку участнику по пятибалльной шкале.
Объявление итогов конкурса состоится 22 ноября 2021 года. Победителем в каждой из номинаций признается предприятие, получившее наивысший средний балл.
Победители конкурса в каждой номинации получают соответствующий статус:
· «Лучший ресторан города Владимира–2021»
· «Лучшее кафе города Владимира–2021»
· «Лучший бар города Владимира–2021»
· «Лучшее сетевое заведение города Владимира–2021»
При подведении итогов конкурса организаторы будут опираться исключительно на мнение потребителей, которым предоставляется возможность самостоятельно сделать выбор в пользу того или иного участника путем посещения его заведения, сравнения с другими участниками рынка и доступного голосования на официальном сайте проекта.