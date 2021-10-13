Владимирская ассоциация кулинаров объявила о проведении конкурса на лучшее заведение общественного...

Владимирская ассоциация кулинаров объявила о проведении конкурса на лучшее заведение общественного питания в городе.Свой любимый ресторан, бар, кафе владимирцы могут отметить голосованием на сайте ассоциации.Открытое голосование проводится в период с 13.10.2021 года по 20.10.2021 года. Один пользователь сети Интернет имеет возможность проголосовать на сайте ассоциации кулинаров за любое количество предприятий в каждой из представленных категорий один раз в сутки. Нужно поставить оценку участнику по пятибалльной шкале.Объявление итогов конкурса состоится 22 ноября 2021 года. Победителем в каждой из номинаций признается предприятие, получившее наивысший средний балл.Победители конкурса в каждой номинации получают соответствующий статус:· «Лучший ресторан города Владимира–2021»· «Лучшее кафе города Владимира–2021»· «Лучший бар города Владимира–2021»· «Лучшее сетевое заведение города Владимира–2021»При подведении итогов конкурса организаторы будут опираться исключительно на мнение потребителей, которым предоставляется возможность самостоятельно сделать выбор в пользу того или иного участника путем посещения его заведения, сравнения с другими участниками рынка и доступного голосования на официальном сайте проекта.