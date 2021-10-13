При этом стоимость проезда в общественном транспорте также может вырасти.

Белый дом намерен помочь «Владимирпассажиртрансу» получить инфраструктурный кредит в размере 253 млн рублей для обновления автопарка. Об этом рассказал врио губернатора Александр Авдеев, который вместе с главой города Андреем ШохинымПри этом администрация Владимирской области готова обсудить экономически обоснованный тариф на перевозку пассажиров во Владимире. Говоря простым языком, речь зашла о росте платы за проезд.«За 6 дней существования моих аккаунтов жители не раз сообщали мне в личку о проблемах с пассажирскими перевозками во Владимире. Руководители города рассказали, что причинами долгого ожидания автобусов являются устаревший автопарк, нехватка транспорта и дефицит кадров. Очевидно, что эпидемия ковида усугубила ситуацию. Мы используем все доступные нам ресурсы для помощи горожанам и муниципалитету в решении этой проблемы», - сообщил Александр Авдеев на своей странице Вконтакте.Добавим, что кроме транспортных вопросов Александр Авдеев и Андрей Шохин благоустройство исторического центра Владимира, побывали в обновлённом парке «Добросельский», в Патриарших садах, а также на ТЭЦ-2.