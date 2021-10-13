Там проходили Чемпионат и первенство Европы по спортивному ориентированию в велокроссовых дисциплинах. В активе наших спортсменов из Коврова, Ковровского района и Владимира сразу три

Там проходили Чемпионат и первенство Европы по спортивному ориентированию в велокроссовых дисциплинах. В активе наших спортсменов из Коврова, Ковровского района и Владимира сразу три “серебра”. Антон Фолифоров завоевал награду в дисциплине “Лонг”. Это длинная дистанция. Спортсмен преодолевает её на велосипеде по горной местности и разным типам дорог, при этом ориентируется. Серебряным призером в эстафете стала