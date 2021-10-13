8 октября 2021 в Управлении Росреестра по Владимирской области в рамках заседания оперативного штаба состоялся брифинг с органами местного самоуправления по вопросам реализации ..

8 октября 2021 в Управлении Росреестра по Владимирской области в рамках заседания оперативного штаба состоялся брифинг с органами местного самоуправления по вопросам реализации Федерального закона от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («гаражная амнистия») - (далее - Закон 79-ФЗ).Мероприятие прошло при участии руководителя Управления Алексея Александровича Сарыгина и заместителя руководителя Управления Александра Сергеевича Киреева. В заседании приняли участие представители органов местного самоуправления, представители Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Владимирской области, Департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области, Департамента строительства и архитектуры Владимирской области, УФНС России по Владимирской области, администрации г. Владимира и ЗАТО г. Радужный.В связи с началом действия Закона № 79-ФЗ (о «гаражной амнистии»), касающегося упрощенного порядка регистрации прав собственности на гаражи и земельные участки под ними, представитель Департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области сообщил присутствовавшим о результатах проделанной работы по внесению изменений в законодательство Владимирской области, регламентирующее порядок предоставления земельных участков уполномоченным органом государственной власти или органом местного самоуправления.В ходе совещания руководитель и заместитель руководителя Управления ответили на актуальные вопросы, поступившие от органов местного самоуправления, а также обсудили возникающие проблемы, связанные с реализацией Закона № 79-ФЗ (о «гаражной амнистии»).