Во Владимире из-за ремонта на 194 километре железнодорожного переезда по пути Владимир – Второво на улице Большой Нижегородской ограничат движение. Проезд в районе домов 98 «В» и 98 «Г» будет ..

Во Владимире из-за ремонта на 194 километре железнодорожного переезда по пути Владимир – Второво на улице Большой Нижегородской ограничат движение. Проезд в районе домов 98 «В» и 98 «Г» будет осуществляться по одной полосе.«Ограничения будут действовать с 21.00 13 октября до 03.00 14 октября. Владимирская дистанция пути приносит жителям города Владимира извинения за доставленные неудобства», - сообщает Горьковская дирекции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД».Водителям рекомендуют заранее выбирать пути объезда.