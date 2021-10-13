При помощи спонтанных проверок он намерен получить полную картину о ситуации во владимирской медицине.

ВрИО губернатора Владимирской области Александр Авдеев нанёс внезапный визит в три медучреждения региона. Он посетил первую горбольницу Владимира, больницу скорой медицинской помощи и станцию скорой медицинской помощи.«Погружаюсь в проблематику областного здравоохранения. Поскольку визиты внезапные, то и съёмка «полевая», на мобильный телефон. Впрягаемся и работаем, с медициной пока не до красоты», - написал он в своих .В больнице скорой помощи начмед Абакар Абдуллаев рассказал, что их главная проблема – нехватка мест для больных коронавирусом.В городской поликлинике №1 глава региона посетил кабинет вакцинации, где проверил наличие препаратов. Со слов персонала, прививают всех, даже тех, кто пришёл без предварительной записи.На станции скорой помощи ему рассказали, что за сутки принято 280 пациентов. С подозрением на ковид госпитализирован 41 человек.При помощи спонтанных проверок Александр Авдеев намерен получить полную картину о ситуации во владимирской медицине.