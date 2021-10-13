На ж/д переезде одну из полос закроют для движения.

Во Владимире из-за ремонта магистрали на 194 километре железнодорожного переезда по пути следования Владимир – Второво на улице Большой Нижегородской ограничат движение. Проезд в районе домов 98 «В» и 98 «Г» будет осуществляться по одной полосе.«Ограничения будут действовать с 21.00 13 октября до 03.00 14 октября. Владимирская дистанция пути приносит жителям города извинения за доставленные неудобства», - сообщает Горьковская дирекция инфраструктуры филиала ОАО «РЖД».Водителям рекомендуют заранее выбирать пути объезда.