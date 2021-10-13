Вакцинацию от COVID-19 можно пройти в 16 пунктах, созданных 12-ю госучреждениями.

Во Владимире к 13 октября от коронавируса привились 98451 человек, из которых 92680 получили оба компонента. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.Вакцинацию от COVID-19 можно пройти в 16 пунктах, созданных 12-ю госучреждениями.Записаться на иммунизацию можно на госуслугах, а также через горбольницы и поликлиники:- ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81;- ГКБ № 5 — 77-34-90;- ГП № 4 — 77-32-01;- ГП № 2 — 77-31-53;- ГБ № 2 — 53-57-84;- ГБ № 7 — 45-61-36;- Отделенческая больница на станции Владимир - 54-32-13;- ООО МЦ «Палитра» - 77-77-78.Всего за время массовой вакцинации от ковида в областной центр поступило 153067 доз противовирусного препарата. Об очередях на иммунизацию не сообщается.В областной столице по-прежнему открыты прививочные пункты в кафе «ZZZED», на «Рынке на Студёной» и в гипермаркете «Глобус».