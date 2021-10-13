К концу октября капремонт дорог на улицах Егорова и Красноармейской будет завершен. На сегодняшний день на Егорова выполнены работы по установке бордюрного камня и укладке на проезжей

К концу октября капремонт дорог на улицах Егорова и Красноармейской будет завершен. На сегодняшний день на Егорова выполнены работы по установке бордюрного камня и укладке на проезжей части выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси. Продолжается ремонт тротуара и укладка основного слоя дорожного покрытия. Муниципальный контракт на восстановление дороги на улице Егорова стоимостью 39,3 млн. рублей выиграла