Чтобы получить сертификат Кембриджского университета на уровень владения английским языком, не...

Чтобы получить сертификат Кембриджского университета на уровень владения английским языком, не нужно ехать ни в столицу, ни за границу. Где и как во Владимире вручали всемирно признанный сертификат — узнаем в нашем следующем репортаже.Получение престижного Кембриджского сертификата в Центре изучения иностранных языков ИНТАЧ во Владимире называют событием международного масштаба. Документ бессрочный, значит, уровень владения английским языком подтвержден раз и навсегда. В этом году сертификаты получили около 50 человек — взрослые и дети от 8 лет.Татьяна Земскова, студентка Центра изучения иностранных языков «ИНТАЧ»:- Мне нравится учить английский. Кембриджский сертификат нужен для того, чтобы показать, что хорошо, даже отлично знаю английский.ИНТАЧ утвержден Кембриджским университетом как центр подготовки в нашем городе. Здесь не боятся оценки своей работы и проводят такие экзамены с 2018 года. Учащиеся успешно справляются с заданиями. Сами сертификаты доставляются из Кембриджа специальной почтой.Анастасия Кучеренко, руководитель Центра изучения иностранных языков «ИНТАЧ»:- Проверка очень тщательная: проверяются ассесмент-листы — они почтой отправляются туда или в сканированном виде. Потом прослушиваются диалоги, чтобы полностью отвечать за качество.В ИНТАЧ реализуют коммуникативный подход в обучении. Это совершенствование навыков общения, письма, чтения и понимания речи на слух. Ребята свободны в речи и легко вступают в разговор на иностранном языке.Полина Карякина, преподаватель английского языка Центра изучения иностранных языков «ИНТАЧ»:- Каждый раз при подготовке лично к экзамену, открываешь какие-то новые интересные вещи для преподавания английского языка, причем на разных уровнях — как для детей, так и для взрослых.Для взрослых всех возрастов Кембриджский сертификат способен распахнуть двери престижных вузов мира и дает возможность получить работу в международной компании. Сами педагоги ИНТАЧ каждый год сдают экзамены, чтобы подтвердить уровень квалификации.Кристина Царёва, преподаватель английского и чешского языков Центра изучения иностранных языков «ИНТАЧ»:- Этот сертификат нужен в 1-ю очередь, чтобы люди знали, кому они отдают своих детей учить. Если ты сертифицированный специалист, то к тебе будут с большим доверием идти люди.В ИНТАЧ уверены: их выпускники готовы делать мир лучше, стирать границы, участвовать в мировых проектах по своему выбору — и всё благодаря владению иностранными языками.Наталья Головешкина, Егор Герасимов. «Вести-Владимир».