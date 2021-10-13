На железнодорожном переезде на улице Большая Нижегородская (в районе домов № 98-в, 98-г) в городе...

На железнодорожном переезде на улице Большая Нижегородская (в районе домов № 98-в, 98-г) в городе Владимире будут производиться работы.В связи с этим с 21.00 13 октября до 03.00 14 октября проезд переезда автотранспортом будет осуществляться по одной полосе.Перекрытие связано с ремонтными работами на переезде 194 км перегона Владимир — Второво.Владимирская дистанция пути приносит жителям города Владимира извинения за доставленные неудобства, сообщает пресс-служба администрации г. Владимира.