Во Владимире продолжаются проверки соблюдения масочного режима. Напомним, он действует в...

Во Владимире продолжаются проверки соблюдения масочного режима. Напомним, он действует в общественном транспорте, в магазинах и на рынках, на предприятиях общественного питания и сферы услуг.За последнюю неделю сотрудники управления экономической безопасности совместно с полицией провели 3 рейда в автобусах и троллейбусах. Специалисты проверили 46 единиц подвижного состава. Протоколы не составляли, ещё раз объяснив пассажирам важность ношения масок. В мэрии напоминают, за нарушение масочного режима предусмотрены штрафы. Для граждан - от тысячи до 30 тысяч рублей.