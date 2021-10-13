Полиция задержала подозреваемого в совершении кражи из квартиры во Владимире 6 октября в полицию...

Полиция задержала подозреваемого в совершении кражи из квартиры во Владимире6 октября в полицию поступило сообщение о хищении имущества из квартиры, находящейся в микрорайоне Юрьевец города Владимира. По словам заявительницы, придя домой, она обнаружила, что окно в одной из комнат открыто, при этом входная дверь была заперта и не имела повреждений. Из квартиры пропала различная оргтехника на сумму около 150 тысяч рублей.Сотрудники уголовного розыска во взаимодействии с участковыми полицейскими по подозрению в причастности к совершению кражи задержали 28-летнего местного жителя.Установлено, что молодой человек, ранее судимый, делал ремонт в квартире потерпевшей, завершив который, ключ от квартиры не вернул. Воспользовавшись моментом, когда хозяйки не было, злоумышленник вошел в жилище и похитил технику. Чтобы отвести от себя подозрение, оставил открытым окно.Впоследствии в одной из скупок города полицейские изъяли часть похищенного имущества. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража), сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.