Оно продлится до 20 октября.

Во Владимире стартовал второй конкурс на лучшее заведение общепита. Об этом сообщает Владимирская Ассоциация кулинаров.«Из-за коронавирусных ограничений индустрия по всему миру испытывает небывалый отраслевой кризис. Вздохнув немного между третьей и четвертой волной эпидемии, большинство не смогло вернуться к докризисным показателям», - пишут кулинары.По оценке экспертов, за год в областном центре закрылось или сменило формат около десяти кафе. Однако большинство крупных ресторанов и баров остались на плаву, а на место закрытых пришло небольшое количество новых заведений.Говоря о влиянии современных гастрономических тенденций на владимирскую кухню, можно сказать, что правит бал еропейская кухня с вкраплением русских, восточных и средиземноморских мотивов.«Многие гости стали тяготеть к, так называемой, Comfort food. Это, с одной стороны, стремление к простой и понятной пище, а с другой - позволяет использовать для питания такие продукты, которые кажутся человеку особенно полезными. Это становится стимулом для обновления меню, а также использования в приготовлении блюд сезонных региональных продуктов», - подчёркивают в Ассоциации.В преддверье Международного дня повара, который традиционно отмечается 20 октября, Владимирская ассоциация кулинаров при поддержке мэрии Владимира проводит конкурс в формате открытого онлайн-.Он носит беззаявительный характер. По умолчанию в нём принимают участие все рестораны, кафе и бары, за исключением представителей международных и федеральных сетей. К моменту старта на выбор представлено 25 ресторанов, 27 кафе и 15 баров.Голосование продлится до 20 октября. Жители определят лучший ресторан, лучшее кафе, лучший бар и лучшее сетевое заведение. Победители получат памятные призы и дипломы, дающие возможность использовать статус победителя в своей рекламе.