Во Владимире на перекрестке улиц Мира и Полины Осипенка разбились две иномарки. Без пострадавших не обошлось. Авария произошла около полудня. По предварительным данным Госавтоинспекции,

Во Владимире на перекрестке улиц Мира и Полины Осипенка разбились две иномарки. Без пострадавших не обошлось. Авария произошла около полудня. По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель Черри при повороте налево не уступил дорогу Тойоте. Судя по фото с места аварии, самые серьезные повреждения получил китайский кроссовер. Олег Лапшин, зам. начальника отдела УГИБДД области: Водитель автомобиля Черри