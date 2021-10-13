Прокуратура Юрьев-Польского района в судебном порядке добилась признания четырех браков,...

Прокуратура Юрьев-Польского района в судебном порядке добилась признания четырех браков, заключенных с иностранными гражданами, недействительнымиПрокуратурой Юрьев-Польского района в суд направлено 4 исковых заявления о признании недействительными браков, заключенными с иностранными гражданами.Проведенной проверкой установлено, что 31 мая 2019 года в одном из отделов ЗАГС г. Москвы зарегистрирован брак между гражданкой Республики Молдова и гражданином РФ. Он заключен фиктивно с целью оформления женщиной разрешения на временное проживание на территории России, а мужчина получил за сделку 10 тыс. рублей.Выявлено еще 3 аналогичных факта заключения браков с гражданами республики Таджикистан.По результатам рассмотрения исковых заявлений требования прокурора удовлетворены. По решению суда ранее выданные разрешения на временное проживание на территории РФ будут аннулированы, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.Фото: pexels.com