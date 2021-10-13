Силовики накрыли подпольный завод по нелегальному производству спиртного.

Во Владимирской области силовики ликвидировали подпольный завод по производству контрафактного алкоголя. На бывшей автобазе, расположенной в Петушинском районе, изъяли более 17 тысяч литров спиртного и 23 тысячи бутылок, подготовленных к реализации.Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, в спецоперации участвовали сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции МВД совместно с полицией региона.Сивуха поступала в магазины Московской области. Возбуждено уголовное дело по факту производства, приобретения, хранения, перевозки и сбыта товаров без маркировки. Владельцев и работников подпольного цеха сейчас устанавливают.В августе редакция «33Live.Ru» , что в посёлке Вольгинский Петушинского района управление Росалкогольрегулирования и полиция накрыли предприятие по производству «палёной» водки. Изъято более 24,5 тысяч бутылок и 16 тысяч литров разбавленного спирта.