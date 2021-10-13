ВрИО Губернатора Александр Авдеев провёл совещание по оперативному решению во Владимирской области проблем с койками для больных коронавирусом. «Если днём благодаря оперативному обмену ..

ВрИО Губернатора Александр Авдеев провёл совещание по оперативному решению во Владимирской области проблем с койками для больных коронавирусом.«Если днём благодаря оперативному обмену информацией проблем с размещением новых заболевших в больницах практически нет, то ночами из-за коммуникационных сбоев «скорые» ездят по всей области в поисках места для пациента. Необходимо организовать процесс так, чтобы на базе одного учреждения постоянно – и днём, и ночью – был резерв коек для больных ковидом», − подчеркнул Александр Авдеев.В частности, будет проработана модель по созданию 60 коек на базе учреждений соцзащиты населения для долечивания ковид-пациентов.«Юридические, административные, бытовые и медицинские аспекты проекта, вероятные сроки и примерная стоимость его реализации будут оценены специалистами в ближайшие дни», - сообщает пресс-служба главы региона.В качестве потенциальных площадок будут рассмотрены и другие варианты.Вновь обсуждается возможность строительства быстровозводимого инфекционного госпиталя. Он должен быть рассчитан не менее чем на 330 койко-мест с перспективой расширения до 600. Объект может быть построен за 90-100 дней − от выбора участка до приёма первого пациента.По поручению губернатора в ближайшее время будут подготовлены и представлены варианты размещения ковидария, а также его характеристики.«Исключён вариант создания его на территории ОКБ. Прорабатывается возможность размещения объекта в Камешковском районе.«Сейчас для нас важна скорость, но в то же время необходимо работать и на перспективу. Госпиталь может стать началом целого медицинского кластера с санитарными зонами, детским стационаром, отделением для беременных пациенток», − отметил Александр Авдеев.Разумеется, что средства на госпиталь будут просить в федеральном бюджете.