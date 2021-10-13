Власти связывают снижение с закрытием комбината Danone в областном центре.

Во Владимирской области почти на 20% упали объёмы переработки молока. Власти связывают снижение с Об этом рассказал директор регионального департамента сельского хозяйства Константин Демидов.«Сейчас ведутся переговоры на тему покупки завода. Надеемся, что в ближайшее время нам удастся договориться с инвесторами», - добавил госслужащий.По общей статистике производства продуктов в регионе отмечается положительная динамика. Надои растут. Объём производства молока в последнем полугодии вырос на 2%.Отметим, что вопроса о дефиците «молочки» не стоит. Владимирские фермеры производят столько, сколько все жители области не смогут выпить. Излишки экспортируются в другие субъекты РФ.Добавим, что Белый дом нацелен не только на привлечение вложений в отрасль извне, но и планирует создать условия для модернизации местных хозяйств и предприятий. Чиновники разработать программу поддержки инвестиций в сфере АПК.