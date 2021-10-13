17 тысяч литров суррогатного горячительного. Во Владимирской области правоохранители накрыли...

17 тысяч литров суррогатного "горячительного". Во Владимирской области правоохранители накрыли подпольный цех по производству алкоголя.Ирина Волк, официальный представитель МВД России:- Сотрудниками Главного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Владимирской области выявлены факты незаконного производства и оборота алкогольной продукции. Установлено, что подпольный цех располагался на территории бывшей автобазы.На территории производственных помещений стражи порядка обнаружили полуавтоматическую производственную линию. Здесь же алкодельцы хранили пустую стеклянную тару, упаковочный материал, а также свыше 23 тысяч готовых к реализации бутылок. Обнаружена и спиртосодержащая жидкость объёмом более 17 тысяч литров. По информации МВД России, фальсификат злоумышленники сбывали на территории Московской области. Следователем ОМВД России по Петушинскому району возбуждено уголовное дело.