17 тысяч литров суррогатного горячительного. Во Владимирской области правоохранители накрыли...
17 тысяч литров суррогатного "горячительного". Во Владимирской области правоохранители накрыли подпольный цех по производству алкоголя.
Ирина Волк, официальный представитель МВД России:
- Сотрудниками Главного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Владимирской области выявлены факты незаконного производства и оборота алкогольной продукции. Установлено, что подпольный цех располагался на территории бывшей автобазы.
На территории производственных помещений стражи порядка обнаружили полуавтоматическую производственную линию. Здесь же алкодельцы хранили пустую стеклянную тару, упаковочный материал, а также свыше 23 тысяч готовых к реализации бутылок. Обнаружена и спиртосодержащая жидкость объёмом более 17 тысяч литров. По информации МВД России, фальсификат злоумышленники сбывали на территории Московской области. Следователем ОМВД России по Петушинскому району возбуждено уголовное дело.