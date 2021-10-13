В целом в регионе установится пасмурная погода, но с прояснениями.

Начиная с 14 октября в Владимирской области ожидаются дожди, которые продлятся до конца недели. Наибольшее количество осадков выпадет в четверг и пятницу – 15 и 16 октября.При этом температура воздуха днём не опустится ниже 12 градусов Цельсия. Ночью столбик термометра будет колебаться на отметке 7-8 градусов тепла. В целом в регионе установится пасмурная погода, но с прояснениями.По данным метеорологов, скорость порывов южного ветра будет составлять 2-8 метров в секунду.Атмосферное давление будет колебаться на уровне 746-750 миллиметров ртутного столба.