В минусе только одна отрасль пищевой промышленности - производство молочной продукции. Директор...

В минусе только одна отрасль пищевой промышленности - производство молочной продукции. Директор областного департамента сельского хозяйства и продовольствия подвел итоги года.Напомню, владимирский молочный завод «Данон» закрылся в конце 2020-го. В департаменте обнадёживают, что оставленными производственными площадями уже активно интересуются инвесторы.Также Константин Демидов отметил, что область увеличила объемы переработки мяса, фруктов и овощей.Практически завершена уборочная кампания. Зерна собрали на 78 тысяч тонн меньше, чем в прошлом рекордном году - тогда было убрано 249 тысяч тонн. А вот картофеля, вероятно, соберут больше, чем в 2020-м. Сейчас убрано 80% площадей - 66 тысяч тонн.Параллельно ведется осенняя посевная. Сейчас фрагмент онлайн-брифинга из Белого дома.Константин Демидов, директор департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области:- Посеяны озимые зерновые культуры. Посеяны они на площади более 42 тысяч гектаров. Это тоже практически рекордное значение за последние годы и оно на 18 процентов превышает тот плановый показатель, который собирались сделать предварительно. То есть у нас есть весь задел на получение урожая будущего года.