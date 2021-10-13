Сотрудники ФСБ по Владимирской области совместно с отделом безопасности «Почты России» обнаружили...

Сотрудники ФСБ по Владимирской области совместно с отделом безопасности «Почты России» обнаружили крупное хищение чужого имущества работником почты.По версии следствия, в ноябре-декабре 2019 г. 36-летний работник почты в Александровском районе придумал и осуществил мошенническую схему. Через интернет-магазины он делал заказы компьютерных комплектующих и другой техники, при этом заказы оформлял на вымышленные установочные данные, а в качестве адреса доставки товаров указывал адрес отделения почтамта, где работал.Имея доступ к служебным помещениям, при получении заказов злоумышленник вскрывал посылки и забирал содержимое. А пустые посылки отправлял обратно как невостребованные без оплаты стоимости товаров.Всего было похищено товаров на сумму около 300 000 рублей, сообщает пресс-служба УФСБ по Владимирской области.Против похитителя в октябре 2021 года возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения.